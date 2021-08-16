В Белгородской области двое подростков подозреваются в краже мотоцикла

Юноши уехали на нем домой в соседнюю деревню, и спрятали украденный транспорт недалеко от места проживания Фото: "КП" Архив

Житель одного из сел Ровеньского района обратился в полицию с заявлением пропаже из гаража мотоцикла. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых – ими оказались два подростка.

По предварительным данным, молодые люди были в гостях у родных одного из парней. Ночью подростки залезли в незапертый гараж местного жителя и умыкнули мотоцикл. Юноши уехали на нем домой в соседнюю деревню, и спрятали украденный транспорт недалеко от места проживания.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, сейчас устанавливается сумма ущерба, причиненная потерпевшему. Полиция изъяла похищенный мотоцикл.

В отношении подростков возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору и с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище. Расследование уголовного дела продолжается.