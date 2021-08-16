Росгвардейцы провели в Белгороде спортивное мероприятие для подшефных воспитанников

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В школьном лагере МБОУ СОШ №37 Белгорода сотрудник ОМОН Управления Росгвардии по Белгородской области провел утреннюю зарядку для подшефных ребят начальных классов. Мероприятие проводилось в рамках ежегодной ведомственной акции «День спорта с Росгвардией», приуроченной ко Дню физкультурника.

Боец спецподразделения рассказал ребятам о важности ведения здорового образа жизни, а также поделился секретом повышения выносливости организма. После чего росгвардеец провел зарядку, выполнив со школьниками комплекс упражнений на различные группы мышц.

- Данный комплекс упражнений позволит ребятам сохранить подвижность всего тела, улучшит кровообращение и поможет зарядиться энергией на весь день. Наша задача – воспитать здоровое поколение, заинтересовать детей к активным занятиям физической культурой и спортом, - поделился офицер ОМОН майор полиции Никита Н.