В Белгородской области оценили динамику стоимости продуктов

Белгородстат оценил динамику цен на товары и услуги в регионе. Зафиксировано снижение цен на яйца – на 6,9 %, сахар – на 1,2 %, кофе – на 0,9 %, творог – на 0,2 %. Стал дешевле картофель на 11,9 %, овощи в целом – на 1,9 %, в том числе помидоры свежие – на 26,6 %, огурцы свежие – на 26,3 %, лук репчатый – на 4,9 %. Подешевели бытовые стиральные машины – на 2,7%, телерадиотовары – на 1,1 %, кроссовая и спортивная обувь для взрослых, персональные компьютеры – на 0,5 %.

В тоже время на 1,6 % подорожали мясные полуфабрикаты, свинина – на 1,5 %. Повышение цен зарегистрировано на маргарин и маргариновую продукцию (на 4,3 %), мороженое (на 3,5 %), майонез (на 2,7 %).Также подорожала свежая капуста – на 9,3 % и морковь – на 9,1 %. Увеличилась стоимость строительных материалов – на 9,4 %, табачные изделия – на 6,5 %, спички – на 3,1 %.

Стала меньше стоимость пользования потребительским кредитом на 3,3 %, проезда в поездах дальнего следования – на 1,2 %, экскурсионных услуг – на 0,7 %. На 7 % подорожали услуги страхования, на 2,4 % – ремонта и технического обслуживания бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, на 2 % – жилищно-коммунальные услуги.