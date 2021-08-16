Цех по производству металлоконструкций Белгородэнерго нарастил производственные мощности

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В первом полугодии на базе цеха подготовки производства филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» изготовлено 3150 единиц металлоконструкций для обеспечения текущей деятельности и нужд районов электрических сетей. Налажено производство наиболее востребованных типов металлоизделий: ТН-0,4, ТМ1 и ТМ3 с хомутом Х-42, которые используются при ремонте и строительстве линий электропередачи напряжением 6-10 кВ.

К концу года филиал планирует изготовить в общей сложности порядка 5,5 тысяч траверс, хомутов и другого оборудования для ЛЭП, что покроет 78% собственной потребности филиала. Выйти на 100-процентное обеспечение производственных подразделений цех планирует уже в 2022 году.

- По нашим подсчетам при выполнении работ хозяйственным способом в 2022 году нам потребуется 7 072 единиц металлоизделий, - пояснил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» Сергей Демидов. – В этом случае мы полностью закроем наши текущие потребности, а значит, не только снизим текущие затраты на технологическое присоединение, реконструкцию, ремонты, но и повысим производительности труда.

Помимо изготовления металлоконструкций, энергетики самостоятельно осуществляют текущий и капитальный ремонт силовых трансформаторов мощностью от 25 до 1600 кВА: частично и полностью меняют изоляцию и обмотки, ремонтируют активные части и баки с навесным оборудованием, проводят дефектовку, предремонтные и приемочные испытания, выполняют замену вводов, очистку и доливку масла. В первом полугодии таким образом отремонтировано 120 трансформаторов, установленных в подстанциях 6-10 кВ на всей территории области. Это позволило значительно ускорить производственный цикл и снизить затраты на реализацию ремонтной программы.