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Общество16 августа 2021 14:04

Белгородец украл из магазина спорттоваров две пары кроссовок

Полиция задержала подозреваемого
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Житель Белгорода украл из магазина две пары кроссовок

Житель Белгорода украл из магазина две пары кроссовок

Фото: "КП" Архив

Сотрудники магазина одежды обратились в полицию с заявлением о недостаче товара на сумму около 11 тысяч рублей. Пропажу они обнаружили во время инвентаризации.

Полиция установила личность подозреваемого и задержала его. Им оказался 32-летний житель областного центра.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, по предварительным данным, подозреваемый пришел в магазин под видом покупателя. Мужчина выбрал две пары кроссовок и отправился в примерочную. Там злоумышленник снял магнитные бирки и спрятал обувь к себе в сумку, после чего вышел из торгового зала. Украденную обувь он продал неизвестному за 6 000 рублей.

В отношении белгородца возбуждено уголовное дело за кражу. Он может лишиться свободы на срок до двух лет.