Белгородец украл из магазина спорттоваров две пары кроссовок

Житель Белгорода украл из магазина две пары кроссовок
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Сотрудники магазина одежды обратились в полицию с заявлением о недостаче товара на сумму около 11 тысяч рублей. Пропажу они обнаружили во время инвентаризации.
Полиция установила личность подозреваемого и задержала его. Им оказался 32-летний житель областного центра.
Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, по предварительным данным, подозреваемый пришел в магазин под видом покупателя. Мужчина выбрал две пары кроссовок и отправился в примерочную. Там злоумышленник снял магнитные бирки и спрятал обувь к себе в сумку, после чего вышел из торгового зала. Украденную обувь он продал неизвестному за 6 000 рублей.
В отношении белгородца возбуждено уголовное дело за кражу. Он может лишиться свободы на срок до двух лет.