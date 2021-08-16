За выходные белгородские автоинспекторы отстранили от управления 44 водителя подшофе

За выходные в Белгородской области выявили 856 нарушений ПДД. Фото: "КП" Архив

В минувшие выходные белгородские автоинспекторы выявили 856 нарушений ПДД. 44 водителя сели за руль в нетрезвом состоянии, их отстранили от управления. Еще 8 оказались без прав. В отношении 3 водителей решается вопрос о возбуждении уголовного делопроизводства за повторное управление в нетрезвом состоянии.

Особое внимание сотрудники Гоставтоинспекции уделяют профилактике наездов на пешеходов. За непредоставление преимущества пешеходам составлено 102 административных материала. Пешеходы тоже не остались без внимания - за переход в неустановленном месте составлено 96 материалов.

Также за выходные автоинспекторы проверили 91 единицу мототранспортных средств, и выявили 16 нарушений водителями мототранспорта.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что 60 водителей не соблюдали правила перевозки несовершеннолетних детей. Также выявлено 20 правонарушений, связанных с выездом на встречную полосу, и 104 водителя, нарушивших требования технического регламента к светопропускной способности автостекол.