Число кредитных карт «Открытия» выросло

По сравнению с аналогичным периодом 2020-го количество владельцев карт выросло на 57%.

- Кредитная карта остается для клиентов привлекательным финансовым инструментом, который позволяет не только удобно и безопасно оплачивать ежедневные покупки, но и получать кешбэк или экономить на процентах, используя льготный период. Мы рады видеть, что всё больше людей выбирают кредитные карты банка «Открытие», - отмечает Федор Портных, старший бизнес-лидер по кредитным картам ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Наибольший прирост (более 100%) был зафиксирован в сегменте предодобренных карт, оформленных в онлайн-каналах банка (в том числе виртуальные карты). Также более чем вдвое выросла выдача кредитных карт в дополнение к зарплатным картам, а средний размер одобренного кредитного лимита при этом вырос на треть и достиг 87 тысяч рублей, превысив допандемийный уровень.

На сегодняшний день линейка кредитных карт банка представлена картой «Opencard» с кешбэком, картой «120 дней» с длинным льготным периодом, а также премиальной картой «Всё что надо», которая объединила в себе все возможности, которые важны пользователям кредитных карт. Подробнее – на сайте банка.