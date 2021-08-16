Белгородец оплатил больше 120 тысяч долга, чтобы поехать на отдых

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Белгородец проигнорировал сроки для добровольного погашения долгов по исполнительному документу, с которым его ознакомил судебный пристав. Поэтому должнику был наложен запрет на совершение регистрационных действий в отношении недвижимого имущества (земельный участок, площадью 1 585 кв.м., здания, площадью 158,4 кв.м.).

Также сотрудник УФССП региона вынес в отношении него постановления об ограничении права на выезд за пределы Российской Федерации, чтобы побудить белгородца к оплате задолженности.

В скором времени, мужчина явился в отделение судебных приставов, чтобы снять вынесенное в отношении него ограничение на выезд. Он полностью оплатил долг в размере 123 тысяч рублей, плюс еще 8 тысяч исполнительского сбора.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Белгородской области, все вынесенные ограничения отменены. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.