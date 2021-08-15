До 15 сентября белгородские студенты могут подать заявки на губернаторскую стипендию

Конкурс на стипендию Губернатора проводится с 2014 года. Пять тысяч рублей выплачиваются студентам на протяжении девяти месяцев.

Претендовать на стипендию могут волонтёры, члены общественных организаций, студенческих отрядов, профсоюзов, а также блогеры, КВНщики, литераторы, журналисты, участники творческих коллективов.

На первом конкурсного отбора комиссия оценит портфолио и проекты по выбранному направлению. На втором будет очная защита проектов.

Чтобы принять участие в первом этапе, претендентам надо заполнить анкету, взять справку об успеваемости и выписку из решения учёного или педагогического совета, собрать копии наград, опубликованных статей.

Перечень документов и формы размещены в официальном аккаунте управления молодёжной политики области: https://vk.com/molodchiny?w=wall-47237008_13671. Заявки принимают по адресу: Белгород, ул. Костюкова, 46 (общежитие №5). Дополнительно претендентам на стипендию нужно отправить запрос в АИС «Молодёжь России»: https://myrosmol.ru/event/71532.