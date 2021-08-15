В Белгородской области определили лучшего ветеринарного фельдшера

Николай Шемаев. Фото: сайт Правительства региона.

На базе Дмитриевского аграрного колледжа состоялся конкурс профмастерства. 19 работников государственной ветеринарной службы стали участниками состязания.

Конкурсанты прошли два этапа. На теоретическом было тестирование и ситуационная задача. В практическом – выполняли клинический осмотр животных, накладывали и снимали швы на специальной искусственном материале, а также вводили подкожные инъекции на тренажере, проводили исследования под микроскопом.

Николай Шемаев из Красногвардейского района набрал наибольшее количество баллов и стал победителем. Теперь он представит Белгородскую область на всероссийском конкурсе профессионального мастерства, который состоится в Самарской области.