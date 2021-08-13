В Белгороде появится Центр художественной гимнастики

В преддверии Дня физкультурника врио Губернатора Белгородской области посетил площадку, на которой планирую начать строительство Центра художественной гимнастики. Завершится оно в 2023 году. Единовременно новый спортивный комплекс смогут посещать 470 человек за смену.

- Необходимо провести инвентаризацию всех инженерных коммуникаций на этой территории. Кроме того, надо подумать над строительством дополнительной гостиницы для спортсменов из других регионов и стран. Объект серьезный, мы должны сделать все на высшем уровне, - отметил Вячеслав Гладков.

Он также подчеркнул, что Белгороду нужен Центр единоборств. Финансирование на его строительство планируют заложить уже на следующий год.

- Белгородская область сильна своими бойцам в самых разных дисциплинах: бокс, самбо, кикбоксинг. Мы должны поддерживать и развивать этот интерес, - сказал Вячеслав Гладков.