До конца лета белгородцы могут вернуть половину стоимости путевки в детские лагеря

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В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» 25 мая стартовала программа «Детский кэшбек». Она продлится до 31 августа, а вернуться с отдыха ребенок может вплоть до 15 сентября.

Отметим, что палаточные, городские и лагеря дневного пребывания в программе не участвуют. Вернуть можно 50% от стоимости, но не более двадцати тысяч рублей. Программа не ограничивает количество детей и смен для одной семьи. При этом все путевки можно будет оплатить одной картой «Мир». Также не имеет значения возраст детей, кешбэк будет начисляться с каждой путевки для ребенка любого возраста.

Как сообщается на сайте регионального правительства, вернуть часть стоимости могут и те семьи, которые купили путевки до 25 мая, то есть до старта программы. Для этого необходимо подать заявление на портале Госуслуг.