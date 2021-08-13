Житель Белгородского района выплатил 160 тысяч рублей за наезд на пешехода

фото: пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

маневра и наехал на пешехода. В результате пострадавшей был причинен легкий вред здоровью.

Женщина обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Изучив материалы дела, суд назначил компенсацию в сумме 160 тысяч рублей.

Потерпевшая сторона обратилась в суд с иском к виновнику ДТП, в котором просила взыскать компенсацию морального вреда. Суд, изучив материалы дела, удовлетворил заявленные требования гражданки и назначил взыскать в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия в сумме 160 тыс. руб. На основании исполнительного документа было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель уведомил должника, что в случае неисполнения требований исполнительного документа в установленный добровольный срок будут применены меры принудительного характера, а также взыскан исполнительский сбор, размер которого составляет 7% от суммы долга.

Как сообщили в пресс-службе УФССП региона, должник оплатил всю сумму морального вреда в добровольный срок.