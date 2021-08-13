В Белгородской области студотрядовцы завершили работу на энергообъектах

Энергетики уверены, что первый опыт работы на предприятии поможет студентам со временем вырасти в настоящих профессионалов своего дела.

В филиале ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» подвели итоги седьмого сезона студенческих энергетических отрядов. 15 студентов БГТУ им. В.Г. Шухова, Валуйского индустриального техникума и Бирючанского техникума, обучающихся по специальностям, связанным с энергетикой, получили практические навыки освоения будущей профессии.

Вместе с бригадами по реализации дополнительных сервисов ребята участвовали в строительстве 1,6 км ЛЭП для обеспечения электроснабжения новых потребителей в мкр. Стрелецкое-83, Шишино-84, Таврово-4, с. Нижний Ольшанец, с. Нехотеевка, садового товарищества «Здоровье» в Белгородском районе. С мастерами бригады диагностики разрабатывали планы осмотров и аудита линий электропередачи и трансформаторных подстанции 0,4-10 кВ Белгородского РЭС на 2022 год. Привлекали будущих энергетиков к установке КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения садового товарищества «Фотон», реконструкции КЛ-10 кВ №5 ПС Шишино и эскизированию 8 км трасс кабельных линий 0,4-10 кВ. В с. Стрелецкое студенты помогли проложить 665 м кабельной линии 0,4 кВ и заменить два трансформатора 10/0,4 кВ для подключения к сетям новой начальной школы на 100 мест и станции технического обслуживания спецтехники.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Благодаря ежедневному изучению инструкций и правил, которые необходимы для работы в Белгородэнерго, ребята смогли успешно пройти проверку знаний и получить II гр. по электробезопасности.

Наставник студотряда «Фаза», старший мастер Белгородского РЭС Дмитрий Шатохин отметил хорошую теоретическую подготовку студентов. Поддержать будущее пополнение слаженного коллектива энергетиков пришли молодые специалисты Белгородэнерго, которые устроились в компанию сразу после энергоотряда. Ребята поделились впечатлениями от работы в компании, отметили неплохие условия труда и доброжелательное отношение старших коллег к начинающим.