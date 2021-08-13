В Белгородской области пьяный водитель пытался откупиться от сотрудника ГИБДД 15 тысячами рублей

Жителя Нового Оскола подозревают в даче взятки за незаконные действия. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.3 ст.291 УК РФ. Как сообщили в региональном СУ СКР, 7 августа 28-летний мужчина ехал на работу будучи пьяным. Его остановили сотрудники ГИБДД, тогда новоосколец предложил полицейскому взятку, но получил отказ.

В тот же день, находясь в кабинете врио начальника ОГИБДД по Новооскольскому городскому округу, подозреваемый передал должностному лицу 15 тысяч рублей. За эти деньги правоохранитель должен был не отправлять материалы в суд. Однако полицейский сообщил о случившемся в дежурную часть ОВД.

Сейчас СК расследует уголовное дело для последующей отправки в суд.