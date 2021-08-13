«Открытие» получил премию World Economic Magazine Awards

Банк победил в трех номинациях международной финансовой премии. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Организаторы World Economic Magazine Awards высоко оценили деятельность Михаила Задорнова на посту президента – председателя правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Он назван экспертами лучшим банковским CEO в России. Под руководством Задорнова банк не только закончил коронакризисный 2020 год с ростом всех ключевых показателей бизнеса, но и впервые вошел в топ-3 российских банков по размерам чистой прибыли.

Вторая награда - «Лучший корпоративный банк России». Банк является одним из ведущих игроков на рынке эскроу-финансирования, маркет-мейкером по операциям с драгоценными металлами на Московской бирже и занимает 1-е место по обороту среди участников рынка драгоценных металлов, а также входит в топ-10 организаторов и андеррайтеров рублевых облигационных займов.

Еще «Открытие» получил награду «Лучший цифровой банк России» за успешное внедрение современных диджитальных технологий и сервисов. Розничные клиенты банка могут совершать более 90% всех видов операций через каналы дистанционного банковского обслуживания. 99% активных клиентов «Открытия» из числа предпринимателей используют интернет- и мобильный банк. Банк первым на рынке полностью роботизировал сопровождение новых клиентов сегмента МСБ.