В Белгородской области «Москвич» слетел в кювет: погиб 40-летний водитель

20-летняя девушка пострадала при ДТП в Ивнянском районе. По предварительным данным, авария случилась 11 августа в 13 часов на 2 км автодороги «Крым-Кочетовка». 40-летний водитель на «семерке» двигался со стороны ФАД «Крым» в направлении села Кочетовка, из-за высокой скорости слетел на обочину, после чего машина перевернулась. В результате ДТП 20-летняя пассажирка попала в больницу.

В этот же день около шести часов вечера смертельное ДТП случилось в Ровеньском районе на 26 км автодороги «Белгород – Новый Оскол – Советское – Айдар». 40-летний водитель на «ИЖ-412ИЭ» также превысил скорость, не справился с управлением и слетел в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии находившийся за рулем «Москвича» мужчина скончался.