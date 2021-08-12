В Белгородской области бывшего гаишника оштрафовали на 20 тысяч за мелкую взятку

Бывшего сотрудника ГИБДД в Волоконовском районе осудили за мелкую взятку. Следствие и суд установили, что в июле прошлого года мужчина получил полторы тысячи рублей за регистрацию и выдачу госномеров на автомобиль жительницы Волоконовского района. Однако машина не отвечала требованиям по технической эксплуатации транспортных средств. Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ и подразделения собственной безопасности УМВД по Белгородской области. После возбуждения уголовного дела сотрудника уволили из полиции по отрицательным мотивам.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 20 тысяч рублей, на 2 года он лишен права замещать должности в органах внутренних дел, а также на государственной и муниципальной службе, - сообщили в СУ СКР по Белгородской области.