25 новых мест отдыха обустроили в белгородских лесах в 2021 году

Фото: сайт правительства Белгородской области.

В 2021 году в белгородских лесах создали 25 новых мест отдыха. Всего в области оборудовано 365 зон для пикника.

Как пояснили в правительстве региона, беседки устанавливают вблизи берегов рек и озер, около троп и лесных дорог, на площадках для стоянки туристов, а также вдоль обочин. Зоны отдыха оснащаются местами для разведения костра и сбора мусора, по периметру проводится противопожарная минерализированная полоса.

Обустройство таких мест должно помочь свести к минимуму возникновение «стихийных» площадок, где оставленный мусор и непотушенный огонь становятся причиной лесных пожаров.