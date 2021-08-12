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Общество12 августа 2021 13:10

200 белгородцев вылечили плазмой крови с антителами к коронавирусу

Сейчас в центре крови есть 576 доз препарата
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Белгородские медики применили плазму крови с антителами к COVID-19 для лечения более 200 пациентов. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, Центр крови Белгородской области изготавливает препарат с применением инновационных технологий. Первые дозы «антиковидной» плазмы выпустили в апреле, сейчас изготовлено 576 таких доз. Препарат применяется для предотвращения ухудшения состояния больных средней степени тяжести.

Процедура получения плазмы для лечения COVID-19 не отличается от стандартной. Добавляется лишь несколько исследований, например, тест на наличие антител, определение их титра, а также процедура вирусной инактивации готовой плазмы, чтобы обезопасить пациентов от любой инфекции.

Ежедневно в центр обращаются около сотни доноров. Плазмы от одного донора хватает на две дозы «антиковидного» препарата. Он может храниться в замороженном виде при температуре -25 градусов в течение трех лет.