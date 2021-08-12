В Белгородской области водитель без прав сбил 80-летнюю пенсионерку

В Белгороде 40-летний мужчина погиб под колесами ВАЗа. Как рассказали в региональном УМВД, накануне около половины четвертого дня 27-летний водитель на «пятнадцатой» двигался по Студенческой в сторону улицы Садовой. И сбил 40-летнего белгородца, переходил проезжую часть дороги вне «зебры». В результате ДТП горожанин получил телесные повреждения.

Еще одна авария с пострадавшим пешеходом случилась в 16.10 в Ракитянском районе. 23-летний водитель ехал на «Ауди А4» без прав. Он двигался по улице Пролетарской в поселок Ракитное и наехал на 80-летнюю женщину. Пенсионерка пересекала проезжую часть дороги по нерегулированному пешеходному переходу.