В Белгородской области увеличилась численность сурков байбаков. Итоги учёта подвели сотрудники Экоохотнадзора.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, сейчас на территории области обитает 24 043 особи, а это на 15% больше, чем в прошлом году. Сурок байбак встречается в 19 районах из 21. Больше всего грызунов в Ровеньском, Вейделевском, Прохоровском районах и Валуйском городском округе. В Краснояружском районе и Грайворонском городском округе их нет совсем.

Отметим, охота на сурка байбака в предстоящем сезоне охоты 2021-2022 годов на территории области запрещена.