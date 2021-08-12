Гендиректор «Белгородгеологии» попал под уголовное дело за невыплату сотрудникам четырех миллионов

В отношении генерального директора ООО «Белгородгеология» возбудили уголовное дело. Его подозревают в полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР, с конца прошлого мая до конца июля 2021 года подозреваемый не выплачивал 30 сотрудникам заработную плату. Общая задолженность по перед работниками составила более четырех миллионов рублей.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства преступления, принимают меры к погашению задолженности по зарплате перед работниками. Расследование уголовного дела продолжается.