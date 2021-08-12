В Белгородской области 25-летний парень досмерти избил сожителя матери

Валуйские следователи разбираются в обстоятельствах смерти 55-летнего мужчины. 8 августа его тело нашли в доме в селе Солоти Валуйского городского округа. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть носит криминальный характер. В ходе оперативных мероприятий правоохранители определили подозреваемого. Им оказался 25-летний сын сожительницы погибшего.

По версии следствия, 7 августа хозяйка вместе со своим мужчиной выпивали. В этот момент к женщине пришли сыновья, увидев мать пьяной, они стали ругаться с ее сожителем, мол, это он спаивает их родительницу. 25-летний парень несколько раз ударил мужчину по лицу и в живот. От чего потерпевший упал и стал жаловаться на боль в животе. Сын еще несколько раз ударил сожителя матери по голове, а затем ушел. Избитый переместился в сарай, где на следующий день его и нашли мертвым. Смерть наступила от полученной травмы живота.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемого задержали. Ему предъявили обвинение в совершении особо тяжкого преступления. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.