К концу года в Белгороде откроется новый детский сад

Фото: пресс-служба администрации города Белгорода.

В Белгороде к концу года появится еще один детский сад. Дошкольное учреждение строят на улице Орлова. Уже возведены стены, выполнены перекрытия, смонтирована система водоотведения. Сейчас рабочие утепляют фасад.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, стоимость объекта – свыше 110 млн рублей. Средства выделены из федерального и областного бюджетов. Площадь одноэтажного здания составит порядка 1,7 тыс. кв. метров. В нем разместят пять групп на 99 мест, музыкальный и спортивный залы, сенсорная комната, а на прилегающей территории – спортивная площадка с игровым оборудованием.

Также учреждение оснастят современной системой видеонаблюдения. Открытие детсада должно облегчить жизнь семей Юго-Западного микрорайона, так как раньше здесь не было дошкольного учреждения.