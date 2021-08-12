В Белгороде судебного пристава подозревают во взятке в 20 тысяч рублей

Фото из архива "КП". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Бывшего судебного пристава-исполнителя заподозрили во взятке. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в отношении белгородца возбудили уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия).

По версии следствия, в прошлом ноябре подозреваемый получил от жительницы области взятку в сумме 20 тысяч рублей за незаконное снятие ограничений с ее машины и прекращение исполнительного производства. Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ вместе с подразделением собственной безопасности УФССП по Белгородской области. После этого сотрудника уволили.

Сейчас силовики устанавливают обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.