Трагедия на пруду под Белгородом: один мужчина утонул, поиски второго продолжаются

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Следователи начали проверку по факту гибели мужчины в пруду Яковлевского городского округа. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 11 августа компания друзей отдыхала на берегу водоема села Крапивное. В частном порядке знакомые арендовали у местного жителя небольшую лодку. В нее сели двое мужчин, 28-летняя девушка и трое детей восьми, шести и двух лет. Во время прогулки лодка перевернулась. Девушке и детям удалось спастись, 34-летний мужчина погиб, поиски 38-летнего продолжаются.

- Следователь и следователь-криминалист работают на месте происшествия. Лодка пришвартована к частному причалу, установлен ее владелец. Опрашиваются очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили с региональном следственном управлении Следственного комитета.