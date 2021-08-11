Житель Белгородской области обокрал храм и дом бывшего отчима

Полиция задержала подозреваемого в краже из храма Фото: "КП" Архив

С заявлением о краже в полицию обратился 58-летний житель одного из сел Старооскольского городского округа. Мужчина сообщил, что из его дома пропали 2000 рублей, две пары часов, личные вещи, сумка, браслет и очки. Правоохранители осмотрели место происшествия и выяснили, что вор попал в дом, вскрыв навесной замок.

Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 23-летний односельчанин пострадавшего. Молодой человек ранее неоднократно был судим.

По предварительным данным, злоумышленник проник в дом бывшего отчима, зная, что тот на работе. Похищенным имуществом он успел частично распорядиться.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, на момент задержания у подозреваемого были деньги и церковная утварь. Оказалось, что несколькими часами ранее молодой человек успел обчистить храм. Среди украденного оказались кружка для сбора пожертвований, графин и металлическая цепочка, на общую сумму более 20 тысяч рублей. Похищенное изъято частично.

В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела за кражи. Ему грозит до шести лет тюрьмы.