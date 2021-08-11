Жительница Воронежской области продала белгородцу несуществующую электрогитару

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В полицию Белгорода обратился 30-летний местный житель. Он рассказал, что стал жертвой обмана на сайте объявлений.

По предварительным данным, белгородец увидел в сети объявление о продаже электрогитары по привлекательной сумме. Потерпевший связался с продавцом и перечислил ей деньги за товар. Однако желаемого музыкального инструмента так и не получил, и связаться с продавцом больше не смог. После чего обратился за помощью к правоохранителям.

Оперативники вычислили злоумышленницу. Ею оказалась 35-леняя жительница Воронежской области. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело за мошенничество. Даме грозит до пяти лет лишения свободы.