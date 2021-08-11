В Белгородской области во время пожара погиб пожилой мужчина

В Алексеевке на пожаре погиб пенсионер. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, 11 августа, в 4 часа утра поступило сообщение о пожаре в городе Алексеевка. Очевидцы заметили черный дым, который шел из-под кровли кирпичного дома.

Огнеборцы 16 пожарно-спасательной части незамедлительно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации возгорания. Огонь успел повредить напольное покрытие спальни на площади 8 квадратных метров, вещи и мебель. В ванной комнате спасатели обнаружили тело хозяина дома.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неосторожность погибшего при курении. Оперативно-следственная группа устанавливает причины пожара и нанесенный ущерб.