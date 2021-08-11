Белгородские автоинспекторы за три дня выявили 110 нарушений на пассажирском транспорте

К административной ответственности привлекли 15 должностных лиц за выпуск на линию неисправного транспортного средства. Согласно статье12.31 ч.2 КоАП РФ предусмотрен административный штраф до 8 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, составлено 110 административных материалов в отношении водителей автобусов с 7 по 11 августа. 25 единиц пассажирского транспорта выезжали в рейсы в неисправном состоянии. Два автобуса перемещены на специализированную стоянку до устранения неисправностей.

Напомним, в Белгородской области проходят дополнительные мероприятия, направленные на безопасность пассажирских перевозок. Рейды проводятся в области с 7 по 12 августа. В них принимают участие как сотрудники строевых подразделений, так государственные инспекторы технического надзора. Используя метод скрытого контроля, они выявляют нарушения ПДД водителями во время движения по городским маршрутам. На конечных остановках у госинспекторов есть возможность проверить наличие путевой документации, в том числе прохождение предрейсового осмотра, а также техническое состояние ТС – тормозную систему, рулевое управление, внесение изменений в конструкцию.