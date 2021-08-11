Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 августа 2021 10:05

За кражу денег у знакомой житель белгородской области может получить срок

Полиция задержала подозреваемого в квартирной краже
Наталия ИЛЮШНИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: "КП" Архив

Жительница Губкина сообщила полиции, что в ее квартиру кто-то проник и украл 17 тысяч рублей. Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался приятель потерпевшей. Мужчина ранее уже был судим. Полиция задержала его.

По предварительным данным, накануне кражи пострадавшая отдыхала в общей компании с подозреваемым. Тогда он и узнал, что у женщины дома хранятся деньги. Когда хозяйка квартиры уже спала, злоумышленник проник в квартиру, вскрыв дверь ножом. и украл деньги. Он потратил их на покупку алкоголя и продуктов питания.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.