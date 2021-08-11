За кражу денег у знакомой житель белгородской области может получить срок

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Жительница Губкина сообщила полиции, что в ее квартиру кто-то проник и украл 17 тысяч рублей. Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался приятель потерпевшей. Мужчина ранее уже был судим. Полиция задержала его.

По предварительным данным, накануне кражи пострадавшая отдыхала в общей компании с подозреваемым. Тогда он и узнал, что у женщины дома хранятся деньги. Когда хозяйка квартиры уже спала, злоумышленник проник в квартиру, вскрыв дверь ножом. и украл деньги. Он потратил их на покупку алкоголя и продуктов питания.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.