Глава Белгородской области взял на контроль ремонт бассейна в Шебекино

Вячеслав Гладков поручил главе округа завершить ремонт к 1 сентября

На выездном личном приеме граждан в Шебекинском городском округе к главе региона обратилась местная жительница, которая работает инструктором по плаванию в детском саду «Теремок». На занятия к женщине раньше ходили порядка 70 человек от 4 лет. Однако из-за поломки оборудования бассейна уже 2,5 года она не может обучать плаванию своих воспитанников.

Вячеслав Гладков поручил главе округа завершить ремонт к 1 сентября:

- В течение августа работы должны завершиться. Вы мне 1 сентября позвоните и скажите о готовности бассейна - сделали или нет? Я возьму этот вопрос на свой контроль.

Детский сад «Теремок» на 115 мест со всеми условиями для гармоничного развития детей построили в 2016-м году. Спустя полгода после открытия из строя вышла насосная установка бассейна, позже прорвало трубы. Бассейн закрыли на ремонт на неопределенный срок.