В Белгородской области в ДТП погиб 16-летний подросток

В ДТП в Белгородской области погиб подросток Фото: "КП" Архив

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, несовершеннолетний водитель не справился с управлением. По предварительным данным, сегодня днем в селе Вторая Палатовка Красногвардейского района подросток ехал за рулем автомобиля, принадлежавшего отцу. Молодой человек на высокой скорости съехал в кювет. В результате машина опрокинулась. 16-летний водитель погиб.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

В Госавтоинспекции региона призывают родителей не допускать нахождения несовершеннолетних за рулем транспортных средств в нарушение ПДД. Напомним, что управлять мопедом и маломощным мотоциклом разрешается по достижении 16 лет, автомобилем – с 18 лет. Для этого необходимо сдать экзамены в Госавтоинспекции на получение водительского удостоверения соответствующей категории. Не имея необходимых навыков и знаний ПДД, несовершеннолетний водитель подвергает опасности не только себя, но и окружающих.