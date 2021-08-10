В Белгородской области полиция задержала жительницу Брянской области

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В Белгородской области полиция задержала водителя, у которого не оказалось при себе прав на управление транспортным средством. Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Ракитянскому району остановили автомобиль «Лифан». «Автовладелец» назвал мужское имя, которое правоохранители проверили по базам данных, однако результата это не принесло.

В результате автоинспекторы установили, что за рулем транспортного средства находится 35-летняя уроженка Брянской области. Женщина с 2015 года находится в федеральном розыске за то, что сбила пешехода во Владимирской области.

Нарушительницу передали инициаторам розыска.