Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 августа 2021 13:58

На Белгородчине утвердили ограничения на добычу оленей и косуль

На каждое охотничье угодье установлены индивидуальные квоты
Наталия ИЛЮШНИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Численность благородного оленя на территории области увеличилась на 269 особей

Численность благородного оленя на территории области увеличилась на 269 особей

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Лимиты и квоты добычи диких животных на территории Белгородской области будут действовать с 1 августа 2021 по 1 августа 2022 года. Они установлены индивидуально на каждое охотничье угодье и зависят от плотности популяции охотничьих ресурсов.

В соответствии с постановлением Губернатора области вводится ограничение на добычу косули европейской и оленя благородного. Из 12982 косуль европейских, обитающих в регионе, 660 особей могут стать добычей охотников, из которых 377 особей должны быть старше года и 283 в возрасте до года. Лимит в количестве 185 особей установлен и на добычу оленя благородного: 123 особи старше года и 62 особи до года. Всего на территории региона насчитывается 2327 представителей этого вида.

Численность благородного оленя на территории области, по данным проведенного учета, по сравнению с прошлым годом увеличилась на 269 особей, а популяция косули европейской возросла на 2997 особей.

Установленный лимит согласован заключением экспертной комиссии государственной экологической экспертизы и Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.