На Белгородчине утвердили ограничения на добычу оленей и косуль

Численность благородного оленя на территории области увеличилась на 269 особей Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Лимиты и квоты добычи диких животных на территории Белгородской области будут действовать с 1 августа 2021 по 1 августа 2022 года. Они установлены индивидуально на каждое охотничье угодье и зависят от плотности популяции охотничьих ресурсов.

В соответствии с постановлением Губернатора области вводится ограничение на добычу косули европейской и оленя благородного. Из 12982 косуль европейских, обитающих в регионе, 660 особей могут стать добычей охотников, из которых 377 особей должны быть старше года и 283 в возрасте до года. Лимит в количестве 185 особей установлен и на добычу оленя благородного: 123 особи старше года и 62 особи до года. Всего на территории региона насчитывается 2327 представителей этого вида.

Численность благородного оленя на территории области, по данным проведенного учета, по сравнению с прошлым годом увеличилась на 269 особей, а популяция косули европейской возросла на 2997 особей.

Установленный лимит согласован заключением экспертной комиссии государственной экологической экспертизы и Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.