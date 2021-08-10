Автопарк Белгородской области пополнился 17-ю машинами «Скорой помощи»

Весь транспорт оснащен современным медоборудованием Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В регион поступили 17 новых автомобилей «скорой помощи». Весь транспорт оснащен современным медоборудованием. В машинах установлены дефибрилляторы, портативные ингаляционные и аппараты ИВЛ, устройство, позволяющее в автоматическом режиме проводить инъекции, реанимационные комплекты для взрослых и детей, аппарат ЭКГ с возможностью передачи полученных показаний в электронном виде специалистам кардиоцентра. Технологии позволяют определить диагноз и начать лечение уже в пути следования в стационар.

Также машины оборудованы кондиционерами и автономными отопителями. В них есть камеры наблюдения, которые передают сигнал на монитор, размещенный в кабине водителя.

- Сегодня автопарк наших станций Скорой помощи пополнился на 17 новых машин. Еще 24 машины поступят в регион до конца года. Проблем с оснащением служб Скорой помощи у нас нет. Огромное спасибо вам за спасённые жизни, за ваш профессионализм, - поделился Вячеслав Гладков.