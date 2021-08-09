В Белгороде загорелся автомобиль ДПС

фото: страница сообщества Авто Белгород https://vk.com/autobelgorod

В понедельник, 9 августа, в Белгороде на улице Черникова загорелся служебный автомобиль ДПС «Рено Логан». По данным полиции, машина находилась на маршруте патрулирования. В результате произошедшего никто не пострадал.

В соцсетях пишут, что сотрудники ДПС преследовали скутер, в результате чего автомобиль застрял в траве и произошло возгорание.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили о том, что в настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. По данному факту проводится проверка.