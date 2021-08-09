В Белгородской области двое молодых людей могут лишиться свободы за повреждение автомобиля

Приятели решили устроить танцы и фотосессию на крыше отечественного автомобиля

Полиция Нового Оскола задержала подозреваемых в повреждении автомобиля «ВАЗ 21074», который принадлежал пожилой паре. В отношении 27-летнего жителя Белгорода и 19-летнего жителя Курской области возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, подозреваемые работали в городском округе на стройке. Молодые люди получили аванс и решили это дело отпраздновать. Прогулявшись по улицам Нового Оскола, приятели решили устроить танцы и фотосессию на крыше отечественного автомобиля. «Артисты» повредили транспортное средство и скрылись с места происшествия. Ущерб, причиненный владельцу «семерки», составил 25 тысяч рублей.

Теперь молодые люди могут лишиться свободы на срок до пяти лет. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.