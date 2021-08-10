Взрывотехники белгородского МЧС ликвидировали 59 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Сотрудники МЧС региона напоминают, что особая опасность таких находок в том, что подвергшиеся коррозии боевые части взрывателей могут спровоцировать взрыв в любой момент. Внешне определить степень опасности таких боеприпасов сложно даже специалистам. Взрыв может спровоцировать любое воздействие на боеприпас, включая прямые солнечные лучи и даже незначительную вибрацию боеприпаса при его перемещении. Наличие коррозии корпуса только повышает вероятность самоподрыва.

За первую неделю августа были обнаружены артиллерийский снаряд 105 мм в селе Нижний Ольшанец Белгородского района на берегу реки Северский Донец. В районе села Новая Слободка Корочанского района - 18 артиллерийских снарядов 76 мм, 6 гранат РГД 33. В селе Хохлово Белгородского района и в Белгороде – по артиллерийскому снаряду 76 мм. В селе Шахово Прохоровского района – минометная мина 50 мм. В поселке Борисовка взрывотехники при обследовании берега реки Ворскла обнаружили 24 артиллерийских снаряда различных модификаций и крупнокалиберный патрон 14,5 мм. В селе Верхний Ольшанец Яковлевского городского округа - минометная мина 82 мм. В районе села Черкасское – реактивный снаряд 152 мм.

Все снаряды были изъяты и перевезены в безопасное место для последующей ликвидации взрывотехниками Белгородской области.