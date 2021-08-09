В Белгородской области коммунальную технику оборудуют «умными» датчиками

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Общий уровень готовности региона к отопительному сезону оценивается положительно. Основные отопительные коммуникации проходят промывку и опрессовку. Помимо этого, ремонтируются трубопроводы, кровли, межпанельные швы и многое другое.

Как сообщается в пресс-службе областного правительства, особое внимание будет уделено организации уборки снега. Для этих целей в зимний период 2021-2022 года привлекут 669 машин коммунальной техники. На данный момент к работе полностью готово уже 455 машин.

- Я бы хотел бы видеть, как в разрезе каждого населённого пункта идёт уборка снега. Мониторинг должен производиться в режиме реального времени: при помощи видеонаблюдения и системы ГЛОНАСС. Кроме того, мы должны оперативно реагировать на сообщения жителей в социальных сетях, - подчеркнул Вячеслав Гладков.

К слову, что в этом году на закупку новой снегоуборочной техники по инициативе врио будет направлено порядка 2 миллиардов рублей.