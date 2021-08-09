В Белгородской области легковушка столкнулась с бензовозом

По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло около 11 часов 30 минут на автодороге «Белгород – М4 «Дон» - Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новоросийск».

За рулем легкового автомобиля «Шкода Рапид» находился 37-летний мужчина. Водитель не выбрал безопасную скорость движения и выехал на встречную полосу. В результате на встречке автомобиль столкнулся с бензовозом «КамАЗ», которым управлял 51-летний водитель.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области в результате ДТП водитель автомобиля «Шкода» и его пассажиры – 33-летняя женщина и 10-летний ребенок, получили телесные повреждения.