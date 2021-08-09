В Старом Осколе жительница Тулы «исцелила» пенсионерку на 85 тысяч рублей

Во время первого же «сеанса» злоумышленница объявила пенсионерке, что на нее наложена порча

О пропаже накоплений в полицию Старого Оскола обратилась 85-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила, что лишилась денег, связавшись с лже-целительницей.

По предварительным данным, оскольчанка откликнулась на объявление об оказании магических услуг, так как хотела вылечить суставы. Во время первого же «сеанса» мошенница объявила пенсионерке, что на нее наложена порча. Для проведения обряда потребовалось 35 тысяч рублей, которые незнакомка обещала вернуть.

Через несколько дней во время второго «сеанса» подозреваемая вернула женщине газету, в которой якобы находились 35 тысяч рублей, и попросила еще 200 тысяч рублей для следующего обряда. У пенсионерки оказалось лишь 50 тысяч. После ухода «целительницы» пожилая оскольчанка обнаружила, что лишилась 85 тысяч рублей. В газетном свертке вместо ее наличности находились цветные купюры банка приколов.

Полиция установила личность подозреваемой в мошенничестве и задержала ее. Магические сеансы проводила 35-летняя не работающая, ранее не судимая жительница Тулы.

Злоумышленница не стала отрицать своих намерений обмануть пенсионерку и возместила ей причиненный материальный ущерб в полном объеме. В отношении женщины возбуждены два уголовных дела за мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину и покушение на мошенничество. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас тульчанка находится под стражей.