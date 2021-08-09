В Белгородской области «МАЗ» наехал на рефрижератор

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Автоаварая произошла в Корочанском районе. По предварительным данным, на втором километре трассы «Короча-Губкин» автомобиль «МАЗ» с прицепом, за рулем которого находился 36-летний водитель, наехал на стоящий рефрижератор.

В результате дорожно-транспортного происшествия 58-летний водитель рефрижератора погиб.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасный объезд места происшествия.