Уникальный сервис Сбербанка будет фиксировать курс валюты на момент покупки

СберБанк улучшил функционал СберКарты Тревел, запустив уникальный сервис, который позволяет фиксировать курс валюты на момент покупки. При оплате картой курс валюты фиксируется на момент покупки товара или услуги.

Сервис доступен обладателям любой карты СберКарта Тревел, в какой бы валюте она не была выпущена и по карте с опцией мультивалютности. Актуальный курс обмена валют можно посмотреть на сайте Сбербанка и в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

— Обычно при платежах в иностранных интернет-магазинах или за рубежом деньги с карты списываются не сразу, а в течение нескольких дней. Бывает, что курс за это время вырастает, и в рублях тратится большая сумма, чем планировал клиент. СберКарта Тревел поможет избежать таких сюрпризов. Ее новая функция фиксации курса полезна как при поездках за границу, так и, например, при совершении покупок в Интернете на зарубежных сайтах с оплатой в валюте.Теперь, в какой бы валюте клиент нисовершал операцию, сумма в момент покупки и в момент списания средств останется неизменной, — Игорь Ковалев, директор дивизиона «Кошелек клиента» ПАО Сбербанк.

Ранее СберБанк запустил функцию мультивалютности для карты СберКарта Тревел. Её обладателям больше не нужно оформлять специальные валютные карты для оплаты покупок в валюте за границей и на иностранных сайтах.

Одной картой можно расплачиваться в любой из трёх валют — в рублях, долларах США или евро. Добавить дополнительные валютные счета и переключить карту на нужный счёт можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн в любое время, без ограничений по количеству переключений и без дополнительной платы.

При использовании СберКарты Тревел для ежедневных трат клиенту возвращается до 10% от стоимости покупок СберМилями. Накопленные СберМили можно использовать на путешествия, оплачивая авиа- и ж/д билеты, а также отели. Подробнее о том, как сделать СберКарту Тревел мультивалютной, — на сайте банка.