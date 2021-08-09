В белгородских школах дети-инвалиды будут получать бесплатное горячее двухразовое питание

Вячеслав Гладков принял решение о бесплатном двухразовом школьном питании всех без исключения детей-инвалидов с 1 сентября. Как сообщается в пресс-службе Губернатора и Правительства Белгородской области, сейчас в школах области обучается 2893 ребенка-инвалида, из которых 1715 детей имеют статус ОВЗ и обеспечиваются двухразовым горячим бесплатным питанием. 1178 детей не имеют такого статуса.

- Детям, которые находятся в непростой ситуации, мы обязательно должны помочь. В этом году территории получили беспрецедентное финансирование из областного бюджета. Уверен, что никаких проблем у муниципалитетов с организацией горячего питания для детей-инвалидов возникнуть не должно, - отметил врио губернатора.

Напомним, что с 1 августа в Белгородской области по инициативе Вячеслава Гладкова в 15 раз увеличилось пособие для семей, воспитывающих детей-инвалидов.