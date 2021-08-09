Россияне стали больше тратить на домашних животных

44% жителей Центральной России имеют домашних животных, при этом обладателей кошек почти в два раза больше. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Таковы результаты опроса, проведенного специалистами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и входящей в состав группы страховой компании «Росгосстрах Жизнь», среди совершеннолетних представителей регионов Центральной России из городов с населением более 100 тысяч человек.

Результаты опроса показали, что у 83% владельцев питомцев живет кошка. Самый «кошачий» регион – Северо-Западный федеральный округ, а больше всего собак живет у москвичей и представителей Северного Кавказа. Совсем никакой живности нет дома сейчас у 22% опрошенных.

23% завели домашнее животное из-за пандемии и самоизоляции, а у 65% питомцы жили и раньше. Причины россияне называют разные. К примеру, 41% всегда хотели иметь дома зверюшку, 16% приютили бездомное животное, 21% подчинились желанию детей, 10% сделали это, чтобы не было так одиноко, 5% получили животное в наследство от родственников.

Что касается сумм на содержание на братьев наших меньших, то 75% респондентов сообщили, что за последний пандемический год их расходы выросли. У 52% в пределах 15%, еще у 23% - в полтора-два раза и больше. 77% обладателей домашних животных тратит до 5 тысяч рублей в месяц. Позволить себе 30 тысяч и более могут лишь около 4%.