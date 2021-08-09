Белгородские пограничники задержали нарушителя в 10 метрах от госграницы

фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

Попытки незаконного пересечения госграницы в обход установленных пунктов пропуска не редкость. В Белгородской области пограничники регулярно задерживают нарушителей.

Один из случаев произошел в конце июля в 10 метрах от государственной границы. На окраине Нехотеевки пограничники задержали 42-летнего гражданина Украины, который незаконно попал на территорию РФ из сопредельного государства. На момент задержания у него при себе было 50 блоков табачной продукции, купленных в магазине беспошлинной торговли.

Оказалось, что мужчина уже задерживался в этом году пограничниками за нарушение режима границы с последующим принудительным выдворением с территории РФ в Украину. Въезд на территорию России ему запрещен, о чем его письменно уведомили. Украинец, зная об этом, все же решил попасть в Россию в обход установленных пунктов пропуска. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы.

Также в июле пограничники предотвратили попытку незаконного перемещения через границу 6 коробок и 5 мешков с автомобильными запчастями, а также три тюка с различной одеждой.

Руководство погрануправления призывает граждан быть дисциплинированными, соблюдать законодательство и установленный порядок в сфере государственной границы, нарушение которого ведет к ответственности как административной, так и уголовной.