Неделя в Белгородской области начнется с сильной жары

Из-за жары на территории региона прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Как сообщает белгородский гидрометцентр, сегодня, 9 августа, с 14 до 18 часов температура воздуха по области может прогреться до 35-36 градусов. В связи с этим на территории региона прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность, что может способствовать возникновению природных пожаров.

ГУ МЧС России по Белгородской области еще раз напоминает о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности: не поджигайте сухую траву на пустырях, полянах и болотах; не бросайте непотушенные сигареты; не используйте открытый огонь в мангалах и разных жаровнях рядом с деревянными постройками, кустами и деревьями; следите, чтобы дети не играли спичками и зажигалками.

При сильной жаре носите светлую воздухопроницаемую одежду, старайтесь избежать физических нагрузок, воздержитесь от алкоголя и пейте больше воды без газа.

В случае происшествия звоните по Единому телефону пожарных и спасателей «101» или Единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.