Еще 152 жителя Белгородской области заболели коронавирусом

Сейчас из 1351-го госпитализированного 43 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Красногвардейского района 1939 года рождения, житель Белгорода 1956 года рождения, жительница Яковлевского городского округа 1939 рода рождения и житель Шебекинского городского округа 1947 года рождения. Все четверо проходили лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 152 пациента заболели, а выздоровели – 36.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 45761 человек, выздоровели – 40448, умерли – 929.

Сейчас из 1351-го госпитализированного 43 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

11534 белгородца - на самоизоляции, 16717 – изолированы из-за контакта с заболевшими, 119095 – сняты с самоизоляции.